14:28, 22 мая 2026

Россияне установили рекорд при покупке машин люкс-класса

Марина Аверкина

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

В апреле 2026 года россияне установили рекорд при покупке машин люкс-класса. Роскошные автомобили обошлись покупателям в России почти в пять миллиардов рублей, пишет Telegram-канал Baza.

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил такие показатели сегмента укреплением рубля и стремлением состоятельных граждан сохранить сбережения в дорогих активах.

По данным «Автостата», в середине весны в России был реализован 81 новый люксовый автомобиль, что на 4 процента превышает показатель апреля 2025 года и становится максимальным с ноября 2021-го, то есть за последние 4,5 года.

Лидером оказался Rolls-Royce — продано 26 таких машин. Практически вплотную к нему приблизились Lamborghini и Bentley, чьи результаты составили 25 и 24 автомобиля соответственно. Кроме того, покупатели приобрели четыре новых Ferrari, один Aston Martin и один Maserati.

В модельном рейтинге месяца первое место занял Rolls-Royce Cullinan (21). Далее идут Lamborghini Urus (20) и Bentley Continental GT (12). В пятерку самых востребованных моделей также попали Bentley Bentayga (10) и Rolls-Royce Spectre (4).

Всего с января по апрель 2026 года россияне купили 234 новых люксовых автомобиля, что на 21 процент превышает показатель годичной давности.

