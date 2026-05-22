Группа «Кино» позаботится о кукушке

Культовая группа «Кино» взяла под опеку шпорцевую кукушку в Московском зоопарке

Культовая рок-руппа «Кино» стала опекуном шпорцевой кукушки в Московском зоопарке. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на членов коллектива.

Продюсер нынешнего состава «Кино» Александр Цой отметил, что часть средств от грядущего концерта группы в Москве было решено отправить на поддержку птицы. «Это наша общая кукушка, друзья, "Кино" о ней позаботится», — заявил бас-гитарист Игорь Тихомиров.

Также коллектив, одним из главных хитов которого была песня «Кукушка», запустил конкурс для детей, которым предлагается изобразить свое видение культовой композиции. Победители получат специальный приз от музыкантов.

