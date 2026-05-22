15:25, 22 мая 2026Культура

Группа «Кино» позаботится о кукушке

Культовая группа «Кино» взяла под опеку шпорцевую кукушку в Московском зоопарке
Андрей Шеньшаков

Фото: Imogen Warren / Shutterstock / Fotodom

Культовая рок-руппа «Кино» стала опекуном шпорцевой кукушки в Московском зоопарке. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на членов коллектива.

Продюсер нынешнего состава «Кино» Александр Цой отметил, что часть средств от грядущего концерта группы в Москве было решено отправить на поддержку птицы. «Это наша общая кукушка, друзья, "Кино" о ней позаботится», — заявил бас-гитарист Игорь Тихомиров.

Также коллектив, одним из главных хитов которого была песня «Кукушка», запустил конкурс для детей, которым предлагается изобразить свое видение культовой композиции. Победители получат специальный приз от музыкантов.

Ранее президент Ленинградского рок-клуба и бывший музыкант группы «Пикник» Николай Михайлов рассказал о том, как первый концерт группы «Кино» на прослушивании для включения в ЛРК прошел при полупустом зале и оказался неудачным.

