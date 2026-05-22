В старых смартфонах Samsung нашли десятки уязвимостей

Samsung исправила десятки опасных уязвимостей в смартфонах Galaxy S22

Корпорация Samsung нашла и исправила десятки уязвимостей в своих смартфонах, которые вышли несколько лет назад. На это обратило внимание издание SamMobile.

Обновление безопасности выпустили для телефонов линейки 2022 года — Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Прошивка с идентификатором S90xNKSS9GZE5 в настоящий момент распространяется в Южной Корее, но скоро будет доступна по всему миру.

Апдейт, который весит больше 500 мегабайт, получил несколько патчей безопасности, которые исправили 36 уязвимостей смартфонов. Отмечается, что их могли использовать хакеры для удаленного взлома девайсов и шпионажа. Кроме старых устройств, обновление получили и новые аппараты.

Также авторы отметили, что программное обеспечение обновляет смартфоны до One UI 8.5. Новая версия приносит переработанный пользовательский интерфейс и несколько новых функций. Специалисты SamMobile отметили, что этот апдейт будет для телефонов серии Galaxy S22 последним — One UI 9.0 они не получат.

