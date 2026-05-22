17:04, 22 мая 2026Россия

В России словами «трусливый теракт» отреагировали на удар ВСУ по общежитию колледжа

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в ЛНР является трусливым терактом. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в своем Telegram-канале.

«Как уполномоченный по правам ребенка, как мать, как человек я не могу находить "дипломатические" слова для этого ужаса... Бить ночью по общежитиям, где спят подростки — это не ведение боевых действий, это подлый, трусливый теракт против самого святого и беззащитного: против наших детей», — написала она.

Омбудсмен также подчеркнула, что у подобных атак не может быть никаких военных оправданий.

Об ударе ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета стало известно ранее 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, за медицинской помощью обратились 40 человек.

