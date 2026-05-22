Норвежский биатлонист потерял память после падения

Норвежский биатлонист Ульдал потерял память после падения

Норвежский биатлонист Мартин Ульдал рассказал о том, как потерял память после падения на лыжной прогулке. Его слова приводит NRK.

В начале мая Ульдал вместе со своей девушкой, биатлонисткой Гру Рандбю, катался на лыжах. «Мы просто шли по насту, а потом на спуске плотно пошел снег, из-за которого я, видимо, перестал четко видеть. В итоге я просто упал и ударился головой», — отметил Ульдал.

Далее спортсмен рассказал о симптомах, которые ему пришлось пережить после падения. «Когда память начала возвращаться, первое, что я сделал — пошевелил пальцами ног. Я был безумно благодарен за то, что меня не парализовало. До сих пор не помню ничего с момента прямо перед падением и примерно до того, как оказался в больнице», — поведал Ульдаль.

24-летний Ульдал выиграл серебряную медаль в мужской эстафете 4х7,5 километра на зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо. В общем зачете Кубка мира сезона-2025/2026 он занял 12-е место.