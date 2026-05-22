Ковер скрыл улики семейного конфликта российских супругов

В Челябинской области ревнивый россиянин заколол жену и завернул ее в ковер

В Челябинской области арестовали и заключили под стражу 56-летнего жителя города Троицк, подозреваемого в расправе над 50-летней женой. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России.

По данным следствия, в ночь на 1 мая у супругов произошла ссора на почве ревности мужчины к жене. В какой-то момент когда конфликт достиг апогея, мужчина взялся за нож и нанес не менее шести колотых ударов жене. Ранения в тело и шею оказались не совместимы с жизнью. Желая скрыть улики он завернул женское тело в ковер, вывез к местному водоему и сбросил в воду.

Тревогу забила дочь женщины, которая несколько дней не могла с ней связаться. После этого она обратилась в правоохранительные органы. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее под Магнитогорском Челябинской области в реке нашли пропавшую по дороге в поликлинику в Башкирии женщину. К ее ногам был привязан шлакоблок.