ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

ООН осудила удар ВСУ по колледжу в ЛНР

ООН решительно осуждает нападение на мирное население и атаки на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Как неоднократно подчеркивал генеральный секретарь, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться», — говорится в заявлении.

Также в ООН призвали воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

Президент России Владимир Путин осудил удар ВСУ по Старобельску. Российский лидер поручил Минобороны подготовить предложения ответа на удар по колледжу.