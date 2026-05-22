20:02, 22 мая 2026Мир

ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Сюжет: Ракетные удары по Украине

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

ООН решительно осуждает нападение на мирное население и атаки на гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает РИА Новости.

«Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Как неоднократно подчеркивал генеральный секретарь, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться», — говорится в заявлении.

Также в ООН призвали воздержаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.

Президент России Владимир Путин осудил удар ВСУ по Старобельску. Российский лидер поручил Минобороны подготовить предложения ответа на удар по колледжу.

