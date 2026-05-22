20:37, 22 мая 2026Культура

Бритни Спирс предлагала полицейским при задержании поехать к ней

Полиция показала кадры неадекватного поведения Бритни Спирс во время задержания
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Культовая певица Бритни Спирс во время задержания приглашала полицейских к себе в гости. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на обнародованные кадры с камер полицейских видео-регистраторов.

События, происходящие на видео, датированы мартом 2026 года, когда поп-звезду арестовали недалеко от ее дома в Калифорнии. На кадрах слышен голос артистки, которая ведет себя странно и использует нарочито детский голос при общении с представителями дорожной полиции, а затем изображает британский акцент.

«Можем поехать ко мне домой, у меня есть лазанья, которую я готовила для своей малышки... или все, что вы хотите. У меня есть бассейн», — заявила она полицейским.

Ранее певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр и пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости.

