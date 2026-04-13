Культура
09:51, 13 апреля 2026

Бритни Спирс легла в рехаб на фоне скандала с арестом

Певица Бритни Спирс добровольно легла в реабилитационную клинику после ареста
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Певица Бритни Спирс легла в реабилитационный центр и пройдет курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости. Об этом сообщает портал TMZ.

44-летняя легенда поп-музыки добровольно пошла на такой шаг на фоне скандала с арестом за вождение в нетрезвом виде. По данным инсайдеров, такое решение она приняла «ради всеобщего блага».

«Она осознала, что дошла до самого дна. Также она понимает, что это произведет хорошее впечатление на судью, мол, она относится к делу со всей серьезностью», — сообщил источник.

Информацию о прохождении курса лечения Бритни Спирс подтвердил и ее официальный представитель. Впрочем, каких-либо подробностей он не предоставил.

Ранее культовую певицу Бритни Спирс арестовали в Калифорнии за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль поп-звезды остановил дорожный патруль.

