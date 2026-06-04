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04:15, 4 июня 2026Ценности

Дженнифер Лопес оконфузилась на премьере фильма из-за платья

Платье Дженнифер Лопес зацепилось за тротуар на премьере фильма в Нью-Йорке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес оконфузилась на публике из-за наряда. Материал приводит Daily Мail.

56-летняя знаменитость посетила в кинотеатре Regal Union Square в Нью-Йорке премьеру фильма «Служебный роман», в котором исполнила главную роль. Она предстала перед камерами в корсетном нюдовом платье лондонского бренда Miss Sohee со шлейфом и цветочной вышивкой.

При этом когда звезда покидала мероприятие, шлейф одежды зацепился за тротуар, и она была вынуждена присесть, чтобы освободиться. Впоследствии на помощь артистке пришла ассистентка, и Лопес села в ожидающий ее автомобиль, помахав на прощание фанатам.

В мае российская актриса Екатерина Волкова описала свой конфуз на публике фразой «на бедрах сиськи».

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