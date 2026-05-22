Российская актриса описала свой конфуз на красной дорожке фразой «на бедрах сиськи»

Российская актриса Екатерина Волкова описала свой конфуз на публике фразой «на бедрах сиськи». Пост появился на ее странице в Threads (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
52-летняя знаменитость посетила открытие Забайкальского кинофестиваля. На красной дорожке она позировала в серо-голубом наряде, который состоял из корсета и облегающей юбки длины макси. При этом звезда случайно перевернула одежду сверху вниз и так предстала перед камерами.
«Сегодня вышла на дорожку в корсете вверх ногами. А я думаю, почему у меня на бедрах сиськи?» — с юмором отметила в подписи к видео артистка. Известно, что впоследствии она надела предмет гардероба должным образом.
