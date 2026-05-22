20:31, 22 мая 2026

Психиатр призвал отказаться от трех привычек ради обретения счастья

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Чтобы обрести счастье, необходимо отказаться от трех привычек, утверждает психиатр Хавьер Кинтеро. Его слова приводит издание Deia.

Во-первых, Кинтеро призвал перестать думать о прошлом, потому что принятые когда-то решения, сказанные во время разговора неверные фразы и совершенные ошибки невозможно исправить. Из-за привычки концентрироваться на прошлом у многих людей возникает чувство вины, сожаления и разочарования, которое мешает им двигаться вперед, подчеркнул врач.

Во-вторых, медик посоветовал не смотреть с тревогой в будущее, поскольку такое поведение вызывает серьезный стресс. Он отметил, что до 85 процентов вещей, о которых люди обычно беспокоятся, на самом деле никогда не произойдут, но разум тратит огромное количество энергии на воображение потенциальных проблем, неудач и неблагоприятных ситуаций.

В-третьих, по словам специалиста, не стоит ожидать, что другие люди заполнят внутреннюю пустоту или решат все проблемы. «Никто не может радоваться за вас. Счастье начинается внутри вас», — убежден он.

Ранее психиатр Антон Гребенюков рассказал, как заподозрить эмоциональное выгорание. Одним из его признаков врач назвал повышенную раздражительность.

