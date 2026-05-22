Легендарный iPhone похоронят

iPhone 11 признают устаревшим — вышедший в 2019-м смартфон не получит iOS 27

Компания Apple этой осенью перестанет поддерживать iPhone 11 и не выпустит для него iOS 27. Об этом сообщает издание 9to5Mac со ссылкой на инсайдера Instant Digital.

Специалист раскрыл планы американской компании на этот год. В том числе автор выяснил, что Apple прекратит поддержку iPhone 11. Этот легендарный среди фанатов техники бренда аппарат вышел в 2019 году, и компания до сих пор поддерживает его обновлениями iOS.

Также вместе с базовым устройством IT-гигант похоронит iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE второго поколения. Смартфоны перестанут получать обновлениями с новыми функциями, но для них будут выходить патчи безопасности. Журналисты 9to5Mac отметили, что даже те устройства, которые получат iOS 27, могут остаться без ряда новых функций, если Apple решит приберечь их для самых новых аппаратов.

В материале говорится, что если инсайд Instant Digital подтвердится, то это означает, что Apple второй год подряд оставит определенные iPhone без обновления. В 2025 году это были iPhone Xs и Xs Max, а в 2024-м iOS 18 получили все аппараты Apple, которые поддерживали iOS 17.

