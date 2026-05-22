Рубио сделал неожиданное заявление об Украине

Рубио предположил, что конфликт на Украине закончится неординарным путем

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что украинский конфликт может завершиться военным путем, однако не в традиционном понимании военных побед. Об этом политик упомянул по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции, пишет РИА Новости.

«Он (конфликт на Украине — прим. «Ленты.ру») не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», — отметил Рубио.

Госсекретарь США не стал вдаваться в подробности того, как может завершиться украинский конфликт в таком случае. При этом он указал на необходимость продолжения переговоров по его урегулированию.

Ранее Марко Рубио назвал ложными обвинения в адрес Вашингтона в том, что американская сторона якобы оказывает давление на Украину ради скорейшего заключения мирного соглашения. До этого он заявил, что Вашингтон ждет продуктивных переговоров России и Украины на мирном треке и готов в дальнейшем принимать в этом участие.