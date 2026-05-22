Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:20, 22 мая 2026Россия

Развожаев раскрыл подробности очередной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: В районе Северной стороны и мыса Херсонес сбито пять БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытку атаковать Севастополь. Губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале раскрыл подробности работы российских военных по вражеским беспилотным-летательным аппаратам (БПЛА).

Силами Черноморского флота, противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп атака успешно отражена.

Всего уничтожено пять украинских БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес.

Из людей никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Во время удара в колледже и относящемся к нему общежитии находились 86 подростков.

Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответному удару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Раскрыты подробности о примененном ВСУ оружии при ударе по Старобельску

    В России оценят безопасность праворульных машин на дорогах

    Пилот «Формулы-1» сбил сурка и попал в аварию

    Объем запасов водохранилищ Крыма оценили

    Жительница российского региона пострадала при атаке ВСУ

    Трамп нашел замену Габбард

    Развожаев раскрыл подробности очередной атаки ВСУ на Севастополь

    Немецкий импортер Lada объявил о банкротстве

    Глава российского региона попросил Путина поддержать его на выборах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok