Развожаев раскрыл подробности очередной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: В районе Северной стороны и мыса Херсонес сбито пять БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытку атаковать Севастополь. Губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале раскрыл подробности работы российских военных по вражеским беспилотным-летательным аппаратам (БПЛА).

Силами Черноморского флота, противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп атака успешно отражена.

Всего уничтожено пять украинских БПЛА в районе Северной стороны и мыса Херсонес.

Из людей никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Во время удара в колледже и относящемся к нему общежитии находились 86 подростков.

Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответному удару.