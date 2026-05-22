Небензя: Атака на детей в колледже подтверждает недоговороспособность Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на спящих детей в колледже в Старобельске в очередной раз доказывает террористическую сущность и недоговороспособность Киева. Его слова в ходе заседания Совбеза ООН приводит РИА Новости.

«Терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе. Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева», — подчеркнул постпред.

ВСУ в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.