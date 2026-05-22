23:34, 22 мая 2026

В Германии выступили с неожиданным признанием о России и Евросоюзе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Противостояние с Россией стало условием существования для Европейского союза. Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Стоит отметить, что современные европейские политики, когда речь заходит о России, не могут придумать ничего, кроме отказа от диалога и приверженности идее победы Украины. Может быть, дело в самих политиках?» — говорится в статье.

Как пишет издание, объединение в последние годы переживает глубокий кризис идентичности. При этом мнимая угроза со стороны внешнего врага стала для него необходимым условием существования.

Молчание европейцев в адрес Кремля говорит о многом, сказано в статье. Им нечего сказать, потому что с политической точки зрения этого континента как такового не существует, считают авторы.

Ранее сообщалось, что предложение канцлера Германии Фридриха Мерца дать Украине статус ассоциированного члена Европейского союза разорит объединение. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо. Он также испугался того факта, что распространение на Украину обязательства о взаимной обороне в рамках предложения Мерца привело бы к «гарантированной войне» с Россией.

