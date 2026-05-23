Axios: Трамп всерьез задумался о новых ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану. С таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на источники.

«Трамп всерьез рассматривает нанесение новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса», — отмечает издание.

Ранее Трамп сообщил, что ожидает от Ирана правильные ответы по возможной сделке. Если же позиция Исламской Республики не устроит США, они будут готовы действовать. Комментируя переговоры с Ираном, Трамп рассказал, что сейчас сложилась «пограничная» ситуация.