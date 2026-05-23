00:45, 23 мая 2026

Европейские страны увеличили число запросов по возвращению украинцев на родину

Евгений Силаев

Фото: Стрингер / РИА Новости

Европейские страны намерены «стабилизировать» количество украинцев на своих территориях, из-за чего Украина получает много запросов по возвращению своих граждан на родину. Об этом заявила глава миграционной службы Украины Наталья Науменко в беседе с изданием «Главком».

«Европейские страны проводят определенную политику не то чтобы выталкивания, но и стабилизации граждан Украины на своем уровне (…) У нас достаточно много запросов от европейских стран относительно возвращения наших граждан – и мужчин, и женщин», — подчеркнула Науменко.

По ее словам, соответствующие запросы поступили из Германии, Чехии и Польши. Также Ирландия отменяет доступное жилье для украинцев, а некоторые страны сокращают социальные выплаты.

Ранее в офисе президента Украины признали, что уехавшие из страны украинцы не стремятся возвращаться на родину, о чем свидетельствует статистика.

