В России заявили об агонии ВСУ

Депутат Шевляков заявил, что ВСУ в агонии бьют по мирному населению в России

Депутат Белгородской областной думы Валерий Шевляков прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Шевлякова, ВСУ находятся в состоянии агонии, поэтому наносят удары по мирным жителям.

«Им [ВСУ] все равно, по ком стрелять — по гражданскому населению или по военным. Их поддерживают те, кто хотят нанести нам, как говорят, стратегическое поражение. Как перед смертью агония есть, вот такая у них сейчас идет», — сказал он.

Парламентарий также назвал украинский удар варварским и принес свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.

ВСУ ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.