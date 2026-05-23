Зеленский заявил о подготовке комбинированной атаки в том числе на Киев. В России назвали это возмездием за удар по Старобельску

По словам Зеленского, есть признаки подготовки комбинированного удара по стране, в том числе по Киеву. Выводы сделаны на основании информации от «американских и европейских партнеров». Глава Украины отметил, что удар планируется с применением различного вооружения, в том числе «Орешника». При этом он признался, что информация еще требует проверки.

Зеленский призвал жителей страны реагировать на сигналы тревоги. Он добавил, что ПВО готовятся «настолько, насколько это возможно».

В свою очередь, посольство США сообщило о «потенциально значительной воздушной атаке», которая «может произойти на территории Украины в течение следующих 24 часов».

В России отреагировали на предупреждение США о масштабном ударе по Киеву

США «анонсировали» масштабный удар Вооруженных сил (ВС) России по Киеву. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Военблогер Борис Рожин в Telegram-канале также прокомментировал предупреждение посольства США.

Практика показывает, что, как правило, крупные удары возмездия следуют через 2-4 дня после очередного теракта украинских нацистов. Так что время подходит — завтра-послезавтра полетит. По Киеву ли или по другим объектам — посмотрим Борис Рожин военблогер

22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие, где в момент налета находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что дал приказ министерству обороны представить предложения по ответу на удар ВСУ.

Российский эксперт назвал возможные цели удара возмездия по Украине

В ответ на атаку на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске Россия может ответить «Цирконом», «Кинжалом» и «Искандерами». Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам эксперта, выбор оружия зависит от того, какие именно объекты будут выбраны для удара возмездия. В качестве целей, являющихся символом действующей власти, эксперт назвал здания главного управления разведки (ГУР) Украины и службы безопасности Украины (СБУ), а также здания Министерства обороны и аппарата президента и правительства.

Удар должен быть, на мой взгляд, по центрам, которые связаны с нацистским режимом. К сожалению, скорее всего, там уже никого нет, все вывезено Юрий Кнутов военный экперт

Руины этих учреждений станут важным символом скорого падения действующей власти в Киеве, добавил Кнутов.

На Украине допустили в том числе ядерный удар

ВС России могут нанести удар по Киеву или Львову в скором времени, для атак может быть использовано ядерное оружие. Такой прогноз сделал украинский политтехнолог Владимир Петров.

Для меня удар по Киеву ракетой «Орешник» или ядерный удар по Львову очевидны в ближайшие недели, а то и дни Владимир Петров украинский политтехнолог

Ранее военный эксперт Александр Степанов рассказал об оружии, которое способно нейтрализовать всю военную инфраструктуру Европы. Он заявил, что на планете не остается участков, которые не могут стать потенциальной целью для межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Сармат». При этом «Орешник» позволяет наносить удары по целям на территории всей континентальной Европы.

