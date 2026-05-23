23:23, 23 мая 2026Мир

Политолог рассказал о неспособности Каллас вести переговоры с Россией

Профессор Сакс: В ЕС понимают, что Каллас не может вести переговоры с Россией
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас. Фото: Luis Soto / Globallookpress.com

Русофобия верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас стала настолько сильной, что даже на Западе не поддерживают ее кандидатуру на роль переговорщика с Москвой, заявил политолог Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала норвежского профессора Глена Диесена.

По его словам, все уже понимают, что глава европейской дипломатии не может вести переговоры с РФ.

«Ее русофобия настолько откровенная и примитивная, что роль дипломата ей просто не подходит», — указал политолог. Он добавил, что неспособность Каллас вести диалог показательна и печальна.

Ранее Каллас пригрозила потерей финансирования странам, сотрудничающим с Россией и Ираном.

