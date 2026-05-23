23:52, 23 мая 2026

Трамп рассказал о готовности сделки с Ираном

Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.

«Сделка в значительной степени согласована», — рассказал он.

Он отметил, что сейчас стороны продолжают согласовывать последние детали и условия сделки, о которых объявят в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что в рамках сделки с Ираном Ормузский пролив будет открыт. По его словам, сделка с Тегераном почти согласована.

