00:30, 24 мая 2026

Глава ЛНР назвал чистым злом удар ВСУ по колледжу

Марина Совина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что все причастные к удару по колледжу в Старобельске понесут наказание. Об этом он написал в «Максе».

Пасечник отметил, что понесут наказание и те, кто отдавал приказ об ударе, и те, кто его исполнял.

«Эта атака — чистое зло, которому нет и не может быть оправдания. Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности», — сказал он.

Глава ЛНР также объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки на колледж.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.

