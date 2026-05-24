Выживший при атаке на колледж в ЛНР рассказал о спасении своей девушки

Выживший при атаке на колледж в ЛНР студент рассказал о спасении своей девушки

Раненный при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) студент рассказал, что пытался спасти свою девушку, придавленную двумя плитами. Его слова приводит РИА Новости.

Студент сообщил, что не смог самостоятельно достать девушку из-за новых атак беспилотников. В результате удара он сам провалился на этаж ниже и не смог подняться к девушке, которую позже вытащили спасатели.

«Сейчас она находится в луганской больнице, состояние тоже тяжелое, находится под наблюдением, пробыла под завалами больше трех часов», — подчеркнул выживший студент.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске 22 мая. Под атакой оказались учебный корпус и общежитие. В момент удара в зданиях суммарно находились 86 подростков. Под завалами до сих пор находятся люди.