01:14, 24 мая 2026

Дуров раскритиковал WhatsApp и заявил об обмане из-за шифрования
Марина Совина (ночной редактор)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил в своем канале, что шифрование в WhatsApp — это «гигантский обман».

Так бизнесмен прокомментировал информацию о том, что власти Техаса подали иск против приложения, обвинив его в введении пользователей в заблуждение относительно конфиденциальности их данных.

«Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp, когда сказал, что «продал приватность своих пользователей», — отметил Дуров.

В апреле Дуров обвинил компанию WhatsApp в том, что она обманывает миллиарды пользователей из-за механизма шифрования. Кроме того, он заявил, что к частным перепискам могут получать доступ посторонние лица.

