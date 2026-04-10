Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:17, 10 апреля 2026

Дуров обвинил WhatsApp в обмане миллиардов пользователей

Дуров назвал шифрование в WhatsApp обманом и обвинил компанию в чтении переписок
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил мессенджер WhatsApp в массовом обмане пользователей. Пост на эту тему он разместил в канале в Telegram.

Дуров опубликовал скриншот статьи, в которой говорилось о коллективном иске пользователей к Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — владельцу WhatsApp. Истцы заявили, что, несмотря на заверения в безопасности мессенджера, сотрудники Meta, консалтинговой и технологической фирмы Accenture и, возможно, третьи стороны могут получать доступ к перепискам пользователей.

Комментируя публикацию, основатель Telegram назвал шифрование в WhatsApp «возможно, крупнейшим обманом потребителей в истории». По мнению Дурова, компания ввела в заблуждение миллиарды пользователей.

«Несмотря на свои заявления, оно [приложение WhatsApp] читает сообщения пользователей и предоставляет их третьим сторонам», — добавил предприниматель.

Основатель Telegram неоднократно заявлял о ненадежности WhatsApp. В частности, он утверждал, что вместе с командой проанализировал, как этот мессенджер реализует шифрование, и обнаружил множество векторов атак. Кроме того, Дуров выражал мнение, что глава Meta Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok