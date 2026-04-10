Дуров обвинил WhatsApp в обмане миллиардов пользователей

Дуров назвал шифрование в WhatsApp обманом и обвинил компанию в чтении переписок

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил мессенджер WhatsApp в массовом обмане пользователей. Пост на эту тему он разместил в канале в Telegram.

Дуров опубликовал скриншот статьи, в которой говорилось о коллективном иске пользователей к Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) — владельцу WhatsApp. Истцы заявили, что, несмотря на заверения в безопасности мессенджера, сотрудники Meta, консалтинговой и технологической фирмы Accenture и, возможно, третьи стороны могут получать доступ к перепискам пользователей.

Комментируя публикацию, основатель Telegram назвал шифрование в WhatsApp «возможно, крупнейшим обманом потребителей в истории». По мнению Дурова, компания ввела в заблуждение миллиарды пользователей.

«Несмотря на свои заявления, оно [приложение WhatsApp] читает сообщения пользователей и предоставляет их третьим сторонам», — добавил предприниматель.

Основатель Telegram неоднократно заявлял о ненадежности WhatsApp. В частности, он утверждал, что вместе с командой проанализировал, как этот мессенджер реализует шифрование, и обнаружил множество векторов атак. Кроме того, Дуров выражал мнение, что глава Meta Марк Цукерберг насмехается над пользователями, которые доверили ему свои данные.

