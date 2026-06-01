Найденная спустя два года после пропажи вещь ошеломила жену ее владельца

Пользовательница Reddit с ником Imuyasha рассказала, что нашла дома рабочий смартфон мужа, которой, как он утверждал, потерялся два года назад. Гаджет оказался в месте, в которое не мог попасть случайно.

«Он был разряжен, но после зарядки я заметила, что смартфон по-прежнему подключен к тому же оператору, так что, очевидно, работодатель до сих пор оплачивает его. Я попыталась разблокировать его, но не угадала пароль. Часть меня опасается, что если я сразу же ему об этом скажу, он либо начнет мной манипулировать, либо просто отмахнется, либо каким-то образом заставит меня почувствовать себя сумасшедшей из-за моих подозрений [в неверности]», — написала автор.

Она добавила, что в последние полгода ее муж и так ведет себя достаточно подозрительно. Например, он утверждает, что во время частых поездок по стране у него постоянно сбоит геолокация. Из-за этого в сервисе для отслеживания положения, используемом супругами, регулярно всплывают странные места, в которых мужчина не должен был оказаться, если бы передвигался логичными маршрутами. Кроме того, в командировках он редко отвечает на звонки и сообщения супруги, списывая это на технические неполадки.

«Он объяснял это тем, что его смартфон меняет оператора связи во время поездок. Говорил, что ему иногда даже приходится вручную переподключать его, а он не может заниматься этим за рулем. Я пыталась поверить этому объяснению, но, честно говоря, такого не происходит, когда мы путешествуем вместе», — отметила девушка.

На этом фоне обнаружение тайного смартфона ее «совершенно ошеломило». С одной стороны, она считает это максимально подозрительным, а с другой — не хочет донимать супруга подозрениями.

