04:22, 1 июня 2026

Российский военнослужащий назвал самый востребованный дрон на СВО

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Дрон «ПВХ-1» является самым востребованным в Вооруженных силах (ВС) России, он может выполнять сразу несколько функций. Самый востребованный на специальной военной операции (СВО) беспилотник назвал российский военнослужащий с позывным Донор в беседе с РИА Новости.

«Самый востребованный сейчас "ПВХ-1". Он максимально удобный, дешевый и простой», — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что «ПВХ-1» может быть ударным беспилотником, вести разведку, а также его можно использовать для дистанционного минирования. Подчеркивается, что данный дрон используется в войсках не первый год.

Ранее в мае стало известно, что Вооруженные силы России начали получать новые системы РЭБ «Люстра-5-30» для защиты от беспилотников. Изделие лишает дрон связи на дистанции до 500 метров.

