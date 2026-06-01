Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:30, 1 июня 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали об обязательных действиях с квартирой перед отпуском

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Чтобы защитить квартиру во время отпуска, надо принять нужные меры
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Globallookpress.com

Чтобы избежать серьезных коммунальных аварий, нужно перекрывать вентили на трубах, даже если отъезд займет пару суток, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Эксперт рассказал, что при длительном отсутствии людей жидкость в коленах раковин, ванны и унитаза постепенно испаряется. Этот водяной барьер защищает комнаты от газов из центральной канализации, но примерно через два месяца преграда исчезает, и неприятный запах может заполнить жилье, добавил он. Также из-за отложения солей внутренние элементы запорной арматуры могут покрыться налетом, что затруднит их поворот в будущем и может привести к поломке, предупредил Бондарь.

«Даже на пару дней закрывать вентили имеет смысл, ведь резкие скачки давления в сети обычно происходят неожиданно. Качественные латунные изделия рассчитаны на десятки тысяч циклов работы, поэтому частое использование им обычно не вредит. Регулярные повороты детали скорее служат хорошей защитой от образования накипи. Однако дешевые варианты из хрупких сплавов или старые изношенные элементы действительно могут дать течь от постоянного механического воздействия», — поделился эксперт.

Бондарь указал, что при наличии газовой плиты требуется закрыть вентиль на подающей трубе. Чтобы сохранить воду в сифонах, можно налить в сливные отверстия немного растительного масла, которое создаст пленку против испарения, посоветовал он. Что касается электроприборов, то, по словам эксперта, желательно отключить их от розеток, предварительно опустошив холодильник. Также Бондарь советует передать контакты доверенных лиц, которым можно оставить ключи от квартиры, управляющей организации на случай непредвиденных ситуаций.

К долгому отъезду нужно подготовить и дачу. Покидая загородный дом, нужно полностью его обесточить, слить воду из всех систем, включая накопительные баки, бойлеры, и осушить все внешние водопроводные краны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запад открыто готовится к войне». В Белоруссии заявили, что начало конфликта запланировано на 2030 год

    В Сенате США высказались о нынешнем преимуществе Ирана

    Избившая девочку-подростка в Москве женщина заявила об избиении лопаткой

    Врач рассказал о приводящих к инсульту привычках

    Россиянам рассказали об обязательных действиях с квартирой перед отпуском

    Тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии фразой «ад, где нет места человеку»

    Сирийский президент позвонил Трампу с одним предложением

    Израиль попросил США одобрить расширение ударов по Бейруту

    Мощный удар российских авиабомб по укрепрайону ВСУ сняли на видео

    Россиянам рассказали о способах сэкономить на заграничном отдыхе у моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok