Россиянам рассказали об обязательных действиях с квартирой перед отпуском

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Чтобы защитить квартиру во время отпуска, надо принять нужные меры

Чтобы избежать серьезных коммунальных аварий, нужно перекрывать вентили на трубах, даже если отъезд займет пару суток, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Эксперт рассказал, что при длительном отсутствии людей жидкость в коленах раковин, ванны и унитаза постепенно испаряется. Этот водяной барьер защищает комнаты от газов из центральной канализации, но примерно через два месяца преграда исчезает, и неприятный запах может заполнить жилье, добавил он. Также из-за отложения солей внутренние элементы запорной арматуры могут покрыться налетом, что затруднит их поворот в будущем и может привести к поломке, предупредил Бондарь.

«Даже на пару дней закрывать вентили имеет смысл, ведь резкие скачки давления в сети обычно происходят неожиданно. Качественные латунные изделия рассчитаны на десятки тысяч циклов работы, поэтому частое использование им обычно не вредит. Регулярные повороты детали скорее служат хорошей защитой от образования накипи. Однако дешевые варианты из хрупких сплавов или старые изношенные элементы действительно могут дать течь от постоянного механического воздействия», — поделился эксперт.

Бондарь указал, что при наличии газовой плиты требуется закрыть вентиль на подающей трубе. Чтобы сохранить воду в сифонах, можно налить в сливные отверстия немного растительного масла, которое создаст пленку против испарения, посоветовал он. Что касается электроприборов, то, по словам эксперта, желательно отключить их от розеток, предварительно опустошив холодильник. Также Бондарь советует передать контакты доверенных лиц, которым можно оставить ключи от квартиры, управляющей организации на случай непредвиденных ситуаций.

К долгому отъезду нужно подготовить и дачу. Покидая загородный дом, нужно полностью его обесточить, слить воду из всех систем, включая накопительные баки, бойлеры, и осушить все внешние водопроводные краны.