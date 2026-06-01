06:05, 1 июня 2026Мир

США начали предпринимать меры на фоне резкого продвижения Израиля в Ливане

Axios: Рубио поговорил с Нетаньяху о прекращении огня на фоне продвижения ЦАХАЛ в Ливане
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с ливанским президентом Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он предложил новые варианты прекращения огня между странами, о чем в соцсети Х рассказал журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, Рубио за последние 48 часов созвонился и с Ауном, и с Нетаньяху. Госсекретарь вынес на обсуждения новое конкретное предложение, которое может помочь ввести режим тишины от боевых действий в конфликтом регионе.

Как уточнил Равид, новая инициатива Вашингтона сначала предполагает прекращение ударов по Израилю со стороны движения «Хезболллах». В ответ на это Тель-Авив должен воздержаться от агрессии против Бейрута.

Ранее стало известно, что израильская армия ЦАХАЛ за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане. Еще две недели назад страны смогли прийти к консенсусу о продлении режима прекращения огня, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.

