19:06, 31 мая 2026

Израиль резко усилил наступление в Ливане, захватив крепость крестоносцев. Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Israel Defense Forces / XinHua / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние дни резко активизировала военные действия в Ливане против группировки «Хезболла». Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор, назвав ее одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских войск.

На прикрепленных к публикации кадрах видно, что над средневековым замком возрастом около 900 лет, что к северу от реки Литани и примерно в 14,5 километра от израильской границы, развеваются флаги Израиля и пехотной бригады «Голани».

Флаг Израиля и бригады «Голани» над крепостью Бофор

Фото: Stringer / Reuters

Израильская армия не намерена на этом останавливаться — днем в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ и дальше расширить сухопутную операцию в Ливане. «Теперь мое указание состоит в том, чтобы углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем "Хезболлы"», — сказал он. По его словам, этим Тель-Авив создает зоны безопасности за пределами границ Израиля ради защиты своих населенных пунктов.

Политик отметил, что за месяц израильские войска ликвидировали 700 вооруженных радикалов «Хезболлы» в Ливане. С начала операции «Рык льва» в феврале 2026 года их число составило 3000 человек. «Кампания еще не закончена. Мы все полны решимости сокрушить власть "Хезболлы"», — добавил Исраэль Кац.

Наступление идет несмотря на режим прекращения огня

ЦАХАЛ продвигается в Ливане, несмотря на объявленное ранее прекращение огня — всего две недели назад страны договорились о продлении режима тишины, первоначально начатого 16 апреля на 45 дней.

Тем не менее израильские войска и «Хезболла» продолжали обмениваться ударами — группировка в основном прибегает к использованию дешевых и простых в сборке беспилотников-камикадзе.

Боевые действия Израиля на юге Ливана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль же также наносит и авиаудары — в частности, в результате удара по окрестностям больницы «Хирам» в городе Сур на юге Ливана пострадали 13 медицинских работников. Здание больницы также получило серьезные повреждения.

Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Франция из-за действий Израиля в Ливане запросила экстренное заседание Совбеза ООН.

Как отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, хоть парижский МИД и признает право Израиля на самооборону, но «ничто не может оправдать продление израильских военных операций в Ливане и его все более глубокую оккупацию ливанской территории».

Израильские сухопутные войска проводят военную операцию на хребте Бофор на юге Ливана

Фото: Israel Defense Forces / XinHua / Globallookpress.com

«Это большая ошибка Израиля, потому что это наступление на ливанскую территорию не только противоречит обязательствам Тель-Авива, поскольку в Ливане действует режим прекращения огня с 17 апреля, но и противоречит международному праву», — добавил он.

Захваченный замок входит в список ЮНЕСКО

Бофорт был назван ЮНЕСКО одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов средневековых замков на Ближнем Востоке. Он также стал одним из 34 ливанских объектов культурного наследия, которым ЮНЕСКО в конце 2024 года, после наземного вторжения Израиля в Ливан, предоставила временную усиленную защиту — наивысший уровень иммунитета от любого нападения или использования в военных целях.

В 1982 году, когда Израиль оккупировал южный Ливан, в замке происходили ожесточенные бои между израильскими военными и Организацией освобождения Палестины. По данным ЮНЕСКО, за 18 лет оккупации замок получил значительные повреждения.

В 2000 году Израиль вывел войска с ливанской территории, после чего замок перешел под контроль «Хезболлы».

