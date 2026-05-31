Министр обороны Израиля объявил о захвате крепости крестоносцев

Министр обороны Израиля Кац объявил о захвате крепости крестоносцев в Ливане

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

Речь идет о высоте к северу от реки Литани в Ливане, которую Кац называет одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских войск.

«По указанию премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху] и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор», — написал Кац.

На прикрепленных к публикации кадрах видно, что над средневековым замком развеваются флаги Израиля и пехотной бригады «Голани».

Ранее Кац заявил, что Израиль готовится к возобновлению войны против Ирана. По его словам, ожидалось окончательное решение президента США Дональда Трампа по данному вопросу.