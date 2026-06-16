Разоблаченный из-за переписки с украинской разведкой молодой россиянин попал на видео

ФСБ показала задержание 18-летнего оренбуржца, работавшего на военную разведку Киева

Задержание разоблаченного из-за переписки с украинской разведкой 18-летнего жителя Оренбургской области попало на видео. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на ФСБ России.

На кадрах показано, как автомобиль останавливается около идущего рядом фигуранта, оттуда выходят вооруженные правоохранители. Они кладут оренбуржца на асфальт и надевают ему наручники.

Ранее сообщалось, что молодой человек подозревается по статье о государственной измене.

По информации ФСБ России, юноша сам установил контакт с военной разведкой Киева в мессенджере Telegram. По их заданию он собирал данные об объектах критически важной инфраструктуры, чтобы в дальнейшем по ним был нанесен удар беспилотниками.