Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:27, 16 июня 2026Силовые структуры

Разоблаченный из-за переписки с украинской разведкой молодой россиянин попал на видео

ФСБ показала задержание 18-летнего оренбуржца, работавшего на военную разведку Киева
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание разоблаченного из-за переписки с украинской разведкой 18-летнего жителя Оренбургской области попало на видео. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале со ссылкой на ФСБ России.

На кадрах показано, как автомобиль останавливается около идущего рядом фигуранта, оттуда выходят вооруженные правоохранители. Они кладут оренбуржца на асфальт и надевают ему наручники.

Ранее сообщалось, что молодой человек подозревается по статье о государственной измене.

По информации ФСБ России, юноша сам установил контакт с военной разведкой Киева в мессенджере Telegram. По их заданию он собирал данные об объектах критически важной инфраструктуры, чтобы в дальнейшем по ним был нанесен удар беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о конфликте Зеленского с министром обороны

    Раскрыты сроки восстановления производства газа в Катаре

    В России резко высказались о ситуации с Киево-Печерской лаврой после пожара

    Медведев оценил значение победы России над Украиной в Гааге

    Telegram заблокировали еще в одной стране

    Появились подробности о пожаре на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

    Аэропорт Сочи снова прекратил работу

    В России увидели угрозу в заявлении Трампа об Украине

    Европейские дипломаты пожаловались на редкие ужины с послом США

    Китай уличил Каллас в клевете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok