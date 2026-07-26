Раскрыта главная ловушка в войне Европы с кокаином

И.о. главы Европола Эбнер сравнил борьбу с кокаином в ЕС с «эффектом водяного матраса»

Ужесточение войны с контрабандой наркотиков в Европе рискует породить новые проблемы. Об этом в беседе с Financial Times (FT) сказал исполняющий обязанности главы Европола Юрген Эбнер.

По его словам, континенту грозит так называемый «эффект водяного матраса»: если сильнее надавить на одну точку, проблема просто выдавливается в соседнюю. Стражам порядка приходится постоянно держать руку на пульсе, поскольку преступные сети без остановки изобретают новые схемы поставок.

Как уточняет FT, после усиления контроля в таких хабах, как Антверпен и Роттердам, синдикаты переориентировались на трансатлантические маршруты. Разгрузка теперь все чаще происходит прямо в открытом море, говорят аналитики. Чтобы придать перевозке вид законной, трюмы порой заполняют дешевым балластом.

Эпицентром подобных передач стали воды около Азорских и Канарских островов, из-за чего Испания и Португалия превратились в главные ворота, через которые запрещенное вещество попадает на территорию Европы. Отдельно упоминается Ирландия, у которой в распоряжении есть три патрульных корабля, в то время как страна в рамках общеевропейских задач должна следить за участком Атлантики, превосходящим ее собственную площадь более чем в десять раз.

Ранее ФСБ показала видео задержания причастных к контрабанде в ЕС 1,8 тонны кокаина. Речь могла идти о двух транзитных поставках наркотиков из Латинской Америки в Европу.