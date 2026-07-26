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22:25, 26 июля 2026 (обновлено: 22:31, 26 июля 2026)Мир

В Норвегии предрекли неизбежный исход для Европы

Стейган: Скандинавские страны останутся под военным контролем США после развала ЕС
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Европейский союз будет развален, а Соединенные Штаты в военном смысле оставят себе Скандинавию. С таким прогнозом выступил норвежский журналист Пол Стейган в своем политическом блоге.

По его словам, скандинавские острова сейчас итак находятся под полным военным контролем Вашингтона, при этом за последние годы северный регион стал милитаризованным плацдармом для американской экспансии. Обозреватель подчеркивает, что до вступления Финляндии и Швеции в НАТО в регионе числилось всего нескольких американских объектов, однако теперь их количество увеличилось примерно до 47. Сюда же и относятся базы, расположенные в Гренландии.

В итоге это привело к тому, что когда-то нейтральные или мало милитаризованные зоны Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии менее чем за четыре года оказались полностью переформатированы под военные нужды американцев, считает Стейган. Он уверяет, что Вашингтон сможет сохранить рычаги управления Скандинавией при любой развязке, будь то распад НАТО или переброска американских сил на азиатское направление.

Ранее издание The European Conservative (TEC) писало, что прошедший в Анкаре саммит Североатлантического альянса показал крайне высокий уровень напряженности среди союзников. Встреча превратилась в сеанс принуждения к дисциплине внутри блока, от которой многие уже успели отвыкнуть, отмечают аналитики.

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