TEC: Саммит НАТО показал высокий уровень напряженности среди союзников

Прошедший в Анкаре саммит Североатлантического альянса (НАТО) показал крайне высокий уровень напряженности среди союзников. Неприятный результат мероприятия назвало издание The European Conservative (TEC).

«На саммите в Анкаре должны были закрепить цель по увеличению оборонных расходов до пяти процентов ВВП к 2035 году. Однако во многом он превратился в сеанс принуждения к дисциплине внутри блока, от которой многие уже успели отвыкнуть», — говорится в статье.

Автор материала отметил, что президент США Дональд Трамп во время саммита не использовал дипломатические формулировки, критикуя Испанию и поднимая вопрос о Гренландии.

Ранее Трамп призвал прекратить торговлю США с Испанией, а также остановить официальные визиты между странами. По его мнению, Мадрид недостаточно вкладывается в деятельность НАТО.