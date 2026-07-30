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09:47, 30 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли цель ночных ударов во Львове

Россия поразила завод, занимающийся ремонтом двигателей для ракет «Фламинго» во Львове
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные поразили завод, занимающийся производством, ремонтом двигателей для ракет «Фламинго» во Львове. Такую цель ночных ударов раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что речь идет о предприятии «Ровноазот». По данным Минобороны, на предприятии также производились комплектующие для радиолокационных систем «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300.

До этого в российском оборонном ведомстве рассказали в ночь на 30 июля, что были поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар Вооруженных сил (ВС) России. Политик счел защиту от ракетной угрозы главной задачей на фоне мощного удара российских войск.

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