Россия поразила завод, занимающийся ремонтом двигателей для ракет «Фламинго» во Львове

Российские военные поразили завод, занимающийся производством, ремонтом двигателей для ракет «Фламинго» во Львове. Такую цель ночных ударов раскрыли в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что речь идет о предприятии «Ровноазот». По данным Минобороны, на предприятии также производились комплектующие для радиолокационных систем «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300.

До этого в российском оборонном ведомстве рассказали в ночь на 30 июля, что были поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночной удар Вооруженных сил (ВС) России. Политик счел защиту от ракетной угрозы главной задачей на фоне мощного удара российских войск.