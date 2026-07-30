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10:33, 30 июля 2026Путешествия

Россияне застряли без еды и воды в самолете после приземления в аэропорту Подмосковья

Россияне застряли на два часа в аэропорту Жуковский из-за непогоды
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские туристы застряли без еды и воды в самолете после приземления в аэропорту Подмосковья из-за непогоды. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что они прилетели рейсом UJ 611 авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Шарм-эш-Шейха (Египет). Из-за плохой погоды самолет перенаправили из московского аэропорта Шереметьево в Жуковский. Борт приземлился около полуночи, и еще два часа людей держали в самолете.

Пассажиры рассказали, что все это время авиакомпания не предоставляла никакой дополнительной информации. Также ее не дал и капитан воздушного судна.

Ранее в московском аэропорту Внуково 34 рейса задержали и три отменили из-за поломки багажных лент. Из-за неисправности часть россиян застряла в самолете на несколько часов.

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