Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:43, 30 июля 2026Из жизни

15-летний мальчик защитил брата от удара молнии ценой жизни

В США 15-летний мальчик погиб от удара молнии, защищая младшего брата
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ronald Verhage / Shutterstock / Fotodom

В штате Колорадо, США, 15-летний Леви Стробел спас брата от удара молнии ценой собственной жизни. Об этом сообщает People.

Стробел совершал восхождение на гору Блу-Скай вместе с младшим братом и еще тремя людьми. По пути их настигла сильная гроза. Подросток бросился к брату, чтобы защитить его от удара молнии.

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели. Они пытались реанимировать Стробела, но его так и не удалось спасти. Маленький мальчик выжил.

Материалы по теме:
«Данные о радиации скрывали» 10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
«Данные о радиации скрывали»10 лет назад цунами разрушило японскую АЭС «Фукусима». Что происходит сегодня на месте катастрофы?
11 марта 2021
«Их кожа лентами свисала до земли» 75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
«Их кожа лентами свисала до земли»75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
9 августа 2020

Двое взрослых, сопровождавшие детей, получили легкие травмы. Состояние третьего неизвестно.

«Он был храбрым и любящим братом, и мы всегда будем помнить ту преданность, которую он проявлял к тем, кого любил», — заявили родственники Стробела.

Ранее сообщалось, что в США молния ударила в воду, где купались четыре человека. Один из них получил смертельные травмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян объявил о своей отставке
    Названа причина ДТП машины и автобуса с детской хоккейной командой в российском регионе
    Российские военные заняли три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях
    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО
    Ведущая экономика Евросоюза показала неожиданный результат
    Перевернувшийся автобус с детской хоккейной командой на российской дороге попал на видео
    Выдры стали топить пеликанов и откусывать им головы
    Центробанки по всему миру купили рекордные объемы золота
    Следователи назвали атаки ВСУ на российские склады терактами
    Раскрыта новая информация о переговорах CША и Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok