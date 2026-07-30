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12:46, 30 июля 2026 (обновлено: 12:53, 30 июля 2026)Мир

Влиятельного американского сенатора потеряли

В Вашингтоне появились шуточные объявления о пропаже пожилого сенатора Макконнелла
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

На улицах Вашингтона появились шуточные объявления о пропаже пожилого американского сенатора Митча Макконнелла на фоне его длительного отсутствия в Конгрессе из-за госпитализации. Об этом сообщает Newsweek.

На листовках с крупной надписью «Пропал человек» напечатана фотография Макконнелла, лежащего на больничной койке. Описание к фото гласит: «84 года, рост 175 см, похож на черепаху».

«Мы развесили эти листовки, потому что ситуация стала абсурдной. Вот уже больше месяца сенатор от штата Кентукки не участвует в голосовании, не появляется на заседаниях и никоим образом не представляет интересы четырех с половиной миллионов человек, которые его туда отправили», — заявил представитель организации Save America, развесившей листовки.

Состояние здоровья Макконнелла, в середине июня попавшего в больницу после падения и «легкого случая пневмонии», вызывает вопросы у некоторых его коллег-законодателей. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир и вовсе призвал сенатора «предоставить доказательства своей способности исполнять обязанности или уйти в отставку».

Ранее в Сенате Конгресса США состоялось процедурное голосование по законопроекту об ужесточении американских санкций против России. Более 60 сенаторов выступили за сокращение дебатов по законопроекту — такого числа голосов за достаточно для того, чтобы запланировать проведение окончательного голосования. Ожидается, что оно может состояться к концу недели.

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