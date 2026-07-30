Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Половченя

В Москве задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По их словам, Половченю задержали накануне. В министерстве отметили, что Минпромторг оказывает содействие в следственных действиях. Причины задержания Половчени пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что основатель компании-производителя беспилотных летательных аппаратов «Овод» Андрей Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал свои дроны.

