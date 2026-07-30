Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:01, 30 июля 2026 (обновлено: 13:21, 30 июля 2026)Силовые структуры

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России

Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Половченя
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

В Москве задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По их словам, Половченю задержали накануне. В министерстве отметили, что Минпромторг оказывает содействие в следственных действиях. Причины задержания Половчени пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что основатель компании-производителя беспилотных летательных аппаратов «Овод» Андрей Черезов, переживший покушение в Туле, лично испытывал свои дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России
    Белоусов назвал открывшее возможности для наступления действие российских военных
    Митрополит Иларион оценил риски возобновления его дела в Чехии
    Объяснена причина депрессивного настроения после отпуска
    Назван необходимый размер финансовой подушки
    Задержание собравшихся на стрелку десятков российских подростков показали на видео
    Появились подробности задержания замглавы управления БПЛА-систем Минпромторга России
    С Харламова взыщут автомобильные штрафы
    Туск скоропалительно обвинил Россию в падении ракеты в Польше
    Москву захватят ядовитые пауки-каракурты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok