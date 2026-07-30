Россиянка убедила возлюбленного пойти с кувалдой на сейф родителей

В Ленинградской области парень с кувалдой попытался сломать сейф родителей своей девушки

В Ленинградской области задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке кражи и проникновения в чужое жилье. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78».

По данным издания, владельцы квартиры уехали отдыхать за границу, а узнавшая об этом 20-летняя дочь убедила возлюбленного поживиться деньгами из их сейфа. По наводке девушки, он проник в квартиру с кувалдой и начал крушить сейф, а после принялся резать его шлифовальном машиной.

Консьержа подъезда смутили звуки на 15-м этаже и он нажал тревожную кнопку. Вскоре на вызов прибыли сотрудники Росгвардии, которые скрутили подозреваемого. По предварительным данным на преступление пара пошла под влиянием мошенников.

Ранее в Черногорске в Хакасии 13-летний школьник обнес родительский сейф ради покупки мопеда.