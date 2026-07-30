Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:05, 30 июля 2026 (обновлено: 14:06, 30 июля 2026)Силовые структуры

Россиянка убедила возлюбленного пойти с кувалдой на сейф родителей

В Ленинградской области парень с кувалдой попытался сломать сейф родителей своей девушки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке кражи и проникновения в чужое жилье. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «78».

По данным издания, владельцы квартиры уехали отдыхать за границу, а узнавшая об этом 20-летняя дочь убедила возлюбленного поживиться деньгами из их сейфа. По наводке девушки, он проник в квартиру с кувалдой и начал крушить сейф, а после принялся резать его шлифовальном машиной.

Консьержа подъезда смутили звуки на 15-м этаже и он нажал тревожную кнопку. Вскоре на вызов прибыли сотрудники Росгвардии, которые скрутили подозреваемого. По предварительным данным на преступление пара пошла под влиянием мошенников.

Ранее в Черногорске в Хакасии 13-летний школьник обнес родительский сейф ради покупки мопеда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержана замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России
    Украина получила от ЕК транш на миллиарды евро
    В России заявили о создании новой системы ПВО против украинских дронов
    Женщина продавала сексуальные услуги несовершеннолетних девочек
    Россиянка убедила возлюбленного пойти с кувалдой на сейф родителей
    Россиянам рассказали о распространенной ошибке при бессоннице
    Упавший с балкона турист не выжил после девяти месяцев в реанимации
    Москвичей предупредили о новом пике активности клещей
    Новый главком ВСУ отстранил одного из ближайших к Сырскому генералов
    В румынском порту второй раз за два дня объявили угрозу взрыва
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok