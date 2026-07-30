В Москве продали самый большой пентхаус

В Москве продали самый большой объект на рынке элитной недвижимости

В Москве продали самый большой объект недвижимости за всю историю элитного первичного рынка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные застройщика проекта Capital Group.

Речь идет о пентхаусе площадью 1022 квадратных метра в проекте «Дом Спорта» на Дружинниковской улице рядом с Белым домом. Сумма сделки не уточняется.

Партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев отметил, что сейчас в продаже находится лот еще крупнее — квартира в жилом комплексе «Веспер Тверская», площадь которой составляет 1067 квадратных метров. В первую тройку самых больших объектов в элитных новостройках, доступных для покупки, также входят лоты в 844,6 и 781,6 квадрата.

Ранее сообщалось, что в Москве продали самый дорогой пентхаус в истории наблюдений. Объект стоил четыре миллиарда рублей.