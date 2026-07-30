Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи

Сооснователя Telegram Павла Дурова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес сооснователя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов.

«Дуров Павел Валерьевич, 10.10.1984 года рождения, город Ленинград», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Попадание сооснователя Telegram в перечень Росфинмониторинга влечет немедленную блокировку всех его банковских счетов, карт, денег и иного имущества в России. Сделки с недвижимостью, авто и другими активами станут для Дурова практически невозможными, а расходовать зарплату и иные доходы, получаемые в России, он сможет лишь в пределах, установленных законом. Telegram при этом автоматически не станет запрещенным или экстремистским ресурсом.

В России в отношении Дурова возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

Фото: Steve Jennings / Getty Images

Одной из причин уголовного дела стал бот «Дайвинчик»

Как сообщили в ФСБ, администрация Telegram не удаляет запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). По версии следствия, с его помощью спецслужбы Украины «вовлекают российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность»: под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа склоняют их к совершению вооруженных нападений и поджогов.

Кроме этого, Telegram также не удаляет другие каналы, используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации диверсий в России.

Не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности ФСБ России

Фото: nampix / Shutterstock / Fotodom

По данным ведомства, с 2022 года при помощи Telegram совершено 153 тысячи преступлений, которые принесли многочисленные человеческие жертвы, в том числе среди женщин и детей, а также многомиллиардный материальный ущерб.

Что будет с Telegram и платными подписками?

Адвокат Александр Бударагин объяснил, что для признания мессенджера экстремистской организацией потребуется отдельное судебное решение.

«Суду необходимо установить, что деятельность организации привела к нарушению прав и свобод человека, причинению вреда личности, здоровью граждан, общественному порядку, безопасности либо создала реальную угрозу такого вреда», — отметил он.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров также заявил, что оплата подписки в Telegram не будет считаться финансированием терроризма. Однако юрист Юрий Капштык посоветовал все же не проводить оплату через мессенджер, объяснив, что теперь любые платежи, которые переводятся на личные счета Дурова и непосредственно фактически, даже если он является бенефициаром этих счетов, считаются содействием терроризму.