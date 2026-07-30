Россиянам раскрыли последствия включения Дурова в список террористов

Депутат Федоров: Оплата подписки в Telegram не будет считаться финансированием терроризма

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров раскрыл россиянам последствия включения основателя Telegram Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его комментарий радиостанция «Говорит Москва» опубликовала в Telegram.

По словам депутата, оплата подписки и покупка подарков в Telegram не будут считаться финансированием терроризма. «Переводы Дурову лично — финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», — сказал Федоров.

Ранее адвокат Дмитрий Рощин предупредил, что перевод средств основателю Telegram после его внесения в перечень террористов и экстремистов будет считаться финансированием терроризма. Эксперт также добавил, что Дурову заблокируют российские счета.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. В России предпринимателю предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности. По версии следствия, Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, активно используемые украинскими спецслужбами для совершения преступлений, что привело к жертвам и многомиллиардному ущербу.