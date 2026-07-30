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Забота о себе
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17:51, 30 июля 2026Забота о себе

Врач предупредила о риске непроходимости кишечника из-за бабл-ти

Гастроэнтеролог Титова: Бабл-ти может быть причиной кишечной непроходимости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Romix Image / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова рассказала, чем бабл-ти — популярный напиток с шариками тапиоки — может быть опасен. Об этом она предупредила в беседе с изданием UfaTime.ru.

По словам Титовой, первая опасность заключается в том, что шарик тапиоки может попасть в дыхательные пути. Это может спровоцировать закупорку глотки или трахеи, а также асфиксию.

Кроме того, бабл-ти может быть причиной кишечной непроходимости. Как объяснила врач, если пить этот напиток быстро и в большом количестве, в желудке может сформироваться плотный пищевой комок из тапиоки.

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Доктор добавила, что особенно опасен бабл-ти для детей до четырех-пяти лет. Титова рассказала, что из-за анатомических особенностей у них есть особенно высокий риск подавиться шариками тапиоки. Если же родители разрешают ребенку пить этот напиток, нужно внимательно следить за тем, чтобы он пережевывал шарики и не отвлекался во время еды, заключила врач.

Ранее диетолог Кейтлин Бил рассказала о напитках, которые продлевают жизнь. Она утверждает, что черный чай обладает уникальными полезными свойствами.

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