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Забота о себе
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11:34, 25 июня 2026Забота о себе

Желающим жить дольше людям посоветовали пять полезных напитков

Диетолог Кейтлин Бил посоветовала пить кефир и чай для долголетия
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Кейтлин Бил посоветовала людям, которые желают жить дольше, пять напитков, способствующих долголетию. Ее советы приводит издание Health.

Рекордсменом по полезным свойствам Бил назвала зеленый чай. По ее словам, две чашки в день помогают снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других причин. Еще один полезный напиток — это кофе. Бил отметила, что в нем много полифенолов и других антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск хронических заболеваний.

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Уникальными полезными свойствами обладает и черный чай. По словам диетолога, в нем есть вещества, которых нет ни в зеленом чае, ни в кофе. Также желающим жить дольше она посоветовала не забывать пить обычную воду, а для здоровья кишечника она рекомендовала кефир.

Ранее врач-терапевт Станислава Чечулина заявила, что кофе необязательно запивать водой. По ее словам, у напитка есть слабый мочегонный эффект, но он не вызывает ощутимой потери жидкости.

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