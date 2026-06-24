Врач развеяла миф об обезвоживании от кофе

Терапевт Чечулина: С медицинской точки зрения пить воду после кофе необязательно

Пить воду после кофе необязательно, сообщила врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Станислава Чечулина. В беседе с RT она развеяла миф об обезвоживании от бодрящего напитка.

По словам Чечулиной, кофеин обладает слабым мочегонным эффектом, однако вызвать его можно только большими дозами, если выпить более пяти чашек в день.

«При этом умеренное увеличение мочеиспускания, которое возникает в данных ситуациях, не приводит к значимой потере жидкости, способной вызвать обезвоживание», — добавила врач.

Когда организм адаптируется к кофеину, регулярно получая по три-четыре чашки кофе в день, диуретический эффект практически исчезает. Запить кофе водой может быть полезно при изжоге, однако это не вылечит само состояние, объяснила Чечулина.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рекомендовал пить не больше трех-пяти чашек чая в день. При этом людям с гастритом, особенно в период обострения, крепкий чай лучше ограничить или убрать из рациона совсем.