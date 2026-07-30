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20:56, 30 июля 2026 (обновлено: 21:18, 30 июля 2026)Экономика

Российский фондовый рынок не увидел новых сигналов и снизился

Индекс Мосбиржи снизился 30 июля на 1,22 %
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи, поднимавшийся в ходе торгов выше 2280 пунктов, снизился по итогам основной сессии на 1,22 процента, до 2209,84 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Падение котировок произошло «на фоне фиксации прибыли после недавнего роста, снижения нефтяных цен и отсутствия новых сигналов по прогрессу в переговорном процессе», пишет аналитик ФГ «Финам» Егор Вершинин.

Среди других факторов, по его словам, остаются сохраняющаяся геополитическая неопределенность и перспективы смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Трудно ожидать, что индекс Мосбиржи продолжит расти, удаляясь от отметки в 2200 пунктов, поскольку для рынка с того времени, когда он около 10 дней назад падал ниже 2000 пунктов, принципиально мало что изменилось, отмечал ранее главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин. В том числе, указывал он, о спаде локального инвестиционного оптимизма говорит произошедшее в начале недели снижение рынка облигаций.

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